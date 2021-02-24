Киевский театр "Тысячелетие" покажет комедию "Раздевайся - поговорим"

27.02.2021

27 февраля Киевский театр "Тысячелетие" представляет комедию "Раздевайся - поговорим", которую покажут в Центральном Доме офицеров Вооруженных Сил Украины (билеты).

Это настоящий хит в репертуаре Театра и ремейк нашумевшего спектакля "Ремонт или реставрация чувств".

История об одном "безумном" дне из жизни супружеской пары Филиппа и Джоанны, много лет живущих в казалось бы счастливом браке. Они и представить себе не могли, что однажды вокруг их обновленной ремонтом спальни внезапно закружится такой водоворот курьезных и пикантных событий, такой вихрь страстей, что у хозяев квартиры просто голова пойдет кругом...

"Впрочем, приходите и погрузитесь вместе с нами в эту смешную и полную неожиданных сюрпризов историю о любви, ремонте и о том, как герои неожиданно нашли рецепт обновления своих чувств. А мы будем очень рады подарить вам веселый и незабываемый театральный вечер", - говорят театралы.