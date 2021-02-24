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Київський театр "Тисячоліття" покаже комедію "Роздягайся - поговоримо"

Новость на русском → Середа 24 лютого 2021 16:54
Київський театр "Тисячоліття" покаже комедію "Роздягайся - поговоримо" Київський театр "Тисячоліття" кличе на виставу "Роздягайся - поговоримо"

27.02.2021

27 лютого Київський театр "Тисячоліття" представляє комедію "Роздягайся - поговоримо", яку покажуть у Центральному Будинку офіцерів Збройних Сил України (квитки).

Це справжній хіт в репертуарі Театру і ремейк знаменитого спектаклю "Ремонт чи реставрація почуттів".

Історія про один "безумний" день з життя подружньої пари Філіпа і Джоанни, які багато років живуть в здавалося б щасливому шлюбі. Вони й уявити собі не могли, що в одного разу навколо їх оновленої ремонтом спальні раптом закрутиться такий вир курйозних і пікантних подій, такий вихор пристрастей, що у господарів квартири просто голова піде обертом ...

"Втім, приходьте і пориньте разом з нами в цю веселу та повну курйозних сюрпризів історію про кохання, ремонт і про те, як герої несподівано знайшли рецепт поновлення своїх почуттів. А ми будемо дуже раді подарувати вам веселий і незабутній театральний вечір", - кажуть театрали.

Київський театр &quot;Тисячоліття&quot; покаже комедію &quot;Роздягайся - поговоримо&quot;

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