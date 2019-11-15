В Киеве пройдет финал театрального фестиваля-премии ГРА (фото: пресс-служба)

24.11.2019-30.11.2019

В течение последней недели ноября в Киеве на разных театральных площадках будут показаны 12 лучших спектаклей 2018 года. Именно из этой дюжины международное жюри определит победителей в 6 общих и 6 индивидуальных номинациях. Кто именно и за что получит украинский театральный Оскар, станет известно во время Церемонии награждения 30 ноября в Национальном театре им. Ивана Франко (билеты).

ГРА (GRA - Great Real Art) была основана Национальным союзом театральных деятелей Украины в прошлом году. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Украины и Департамента культуры КГГА. Фестиваль-премия имеет установленные этапы и правила.

GRA проводится на конкурсной основе один раз в год по итогам прошедшего календарного года. Вторая ГРА стартовала в начале текущего года и собрала к рассмотрению премьеры, вышедшие в период с 1 января по 31 декабря 2018-го. Заявки поступали из разных регионов Украины от разных по форме собственности и форматам работы театральных коллективов.

Далее Экспертный Совет фестиваля (состоит из известных и компетентных театральных критиков, театро- и музыковедов) из 84-х заявителей выбрала 30 лучших. Именно они попали в лонг-листа и продолжили борьбу. В течение марта-июня эксперты путешествовали по городам Украины и просматривали спектакли из лонг-листа вживую. В июле состоялось главное театральное событие лета: организаторы фестиваля обнародовали шорт-лист с 12-ти спектаклей, которые прошли в финальную часть.

Афиша

Финальный этап стартует 24 ноября. В 16:00 в Киевском театре на Подоле состоится торжественное открытие фестиваля-премии. Оценивать спектакли-номинанты и определять победителей будет международное жюри: журналист, музыковед и музыкант Дитер Топп (председатель жюри, Кельн, Германия); историк, педагог и общественный деятель Адам Балла (Варшава, Польша); генеральный директор Национального театра "Ион Дачиан" в Бухаресте Бьянка Ионеску-Балло (Румыния); драматург, публицист, театральный критик Томас Ирмер (Берлин, Германия); театральная критик, переводчица, драматург Жанна Лашкевич (Минск, Беларусь)

В этом году лауреаты будут определяться в шести общих номинациях:

лучший драматический спектакль;

лучший спектакль для детей;

лучшая музыкальная спектакль в жанре оперы/оперетты/мюзикла;

лучшая хореографическая/балетная/пластическая постановка;

лучший спектакль камерной сцены (до 150 зрителей);

лучшая поисково-экспериментальная спектакль (на пересечении театральных/художественных жанров)

Также будут награждены театральные деятели:

за лучшую женскую роль;

за лучшую мужскую роль;

за лучшую режиссерскую работу;

за лучшую сценографию;

за лучшую хореографию;

за лучшее музыкальное решение спектакля.

В итоге лучших игроков в иГРЕ за театральный Оскар будет награжден Дипломом лауреата и денежным вознаграждением на реализацию нового творческого проекта.

В Киеве пройдет финал театрального фестиваля-премии ГРА