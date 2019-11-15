У Києві пройде фінал театрального фестивалю-премії ГРА (фото: прес-служба)

24.11.2019-30.11.2019

Протягом останнього тижня листопада у Києві на різних театральних майданчиках будуть показані 12 кращих вистав 2018 року. Саме з цієї дюжини міжнародне журі визначить переможців в 6 загальних та 6 індивідуальних номінаціях. Хто саме і за що отримає український театральний Оскар, стане відомо під час Церемонії нагородження 30 листопада в Національному театрі ім. Івана Франка (квитки).

ГРА (GRA - Great Real Art) була заснована Національною спілкою театральних діячів України минулоріч. Проект реалізовується за підтримки Міністерства культури України та Департаменту культури КМДА. Фестиваль-премія має встановлені етапи і правила.

GRA проводиться на конкурсній основі один раз на рік за підсумками минулого календарного року. Друга ГРА стартувала на початку поточного року і зібрала до розгляду прем’єри, що вийшли у період з 1 січня по 31 грудня 2018 року. Заявки надходили з різних регіонів України від різних за формою власності і форматом роботи театральних колективів.

Далі Експертна Рада фестивалю (складається з відомих і компетентних театральних критиків, театро- і музикознавців) з 84-х заявників обрала 30 кращих. Саме вони потрапили до лонг-листа і продовжили боротьбу. Протягом березня-червня експерти подорожували містами України і переглядали вистави з лонг-листа наживо. В липні відбулася головна театральна подія літа: організатори фестивалю оприлюднили шорт-лист с 12-ти вистав, які пройшли до фінальної частини.

Афіша

Фінальний етап стартує 24 листопада. О 16:00 в Київському театрі на Подолі відбудеться урочисте відкриття фестивалю-премії. Оцінювати вистави-номінанти та визначати переможців буде міжнародне журі: журналіст, музикознавець і музикант Дітер Топп (голова журі, Кельн, Німеччина); історик, педагог та громадський діяч Адам Бала (Варшава, Польща); генеральна директорка Національного театру "Іон Дачіан" в Бухаресті Б’янка Іонеску-Балло (Румунія); драматург, публіцист, театральний критик Томас Ірмер (Берлін, Німеччина); театральна критикиня, перекладачка, драматургиня Жанна Лашкевич (Мінськ, Білорусь).

Цьогоріч лауреати будуть визначатися у шести загальних номінаціях:

найкраща драматична вистава;

найкраща вистава для дітей;

найкраща музична вистава у жанрі опери/оперети/мюзиклу;

найкраща хореографічна/балетна/пластична вистава;

найкраща вистава камерної сцени (до 150 глядачів);

найкраща пошуково-експериментальна виставу (на перетині театральних/мистецьких жанрів)

Також будуть нагороджені театральні діячі:

за найкращу жіночу роль;

за найкращу чоловічу роль;

за найкращу режисерську роботу;

за найкращу сценографію;

за найкращу хореографію;

за найкраще музичне рішення вистави.

У підсумку найкращих гравців у ГРІ за театральний Оскар буде нагороджено Дипломом лауреата та грошовою винагородою на реалізацію нового творчого проекту.

У Києві пройде фінал театрального фестивалю-премії ГРА