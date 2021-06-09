Искусство варьете: в Киеве объявили новые даты популярного шоу "Рояль"

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Caribbean Club продолжает радовать зрителей популярным эротическим шоу "Рояль", которое с 2019 года покорило сердца тысяч зрителей. Культовый концерт-холл каждую неделю приглашает гостей насладиться искусством варьете. Ближайшие показы зрелищного музыкального перфоманса состоятся 11, 18, 25 июня, 2, 9, 16, 23 и 30 июля.

Варьете "Рояль" - это откровенный спектакль с захватывающим сюжетом, который соединяет в себе живой вокал, аккомпанемент рояля и танцевальную экспрессию. Шоу завораживает с первых минут и раскрывает соблазнительную красоту женского тела.

"Новая культурная традиция Киева", - смело можно сказать про варьете-шоу "Рояль". Вот уже два года зрители имеют возможность погрузиться в атмосферу парижского кабаре, не выезжая за пределы Киева. Десятки солд-аутов, сотни восторженных отзывов и тысячи проданных билетов доказывают, что шоу по-настоящему полюбилось зрителю.

Изюминкой варьете Рояль является выступление звездного гостя, которого организаторы приглашают на каждое шоу. Принять участие в шоу уже успели десятки украинских артистов, среди которых: Олег Собчук (СКАЙ), Даша Астафьева, Злата Огневич, Олег "Фагот" Михайлюта (ТНМК), Евгений Галич (O.Torvald), Олег Скрипка ("Воплі Відоплясова"), Тоня Матвиенко, группа Freedom Jazz и многие другие.

"Классно, что в Киеве появилось очень чувственное эротическое шоу-варьете, где каждый номер - это отдельная история. Мне очень понравилось быть гостьей шоу! Я с удовольствием приду еще раз и приведу друзей", - поделилась после посещения шоу "Холостячка" Злата Огневич.

Вы до сих пор не успели побывать на шоу? Приглашайте друзей, любимого человека и родных, и поспешите купить билеты. Количество мест ограничено, чтобы вы могли наслаждаться искусством варьете в камерной и безопасной атмосфере.