Мистецтво вар’єте в Києві: оголосили нові дати популярного шоу "Рояль"

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Caribbean Club продовжує радувати глядачів популярним еротичним шоу "Рояль", яке з 2019 року підкорило серця тисяч глядачів. Культовий концерт-хол щотижня запрошує гостей насолодитися мистецтвом вар'єте. Найближчі покази видовищного музичного перфомансу відбудуться 11, 18, 25 червня, 2, 9, 16, 23 та 30 липня.

Вар'єте "Рояль" - це відверта вистава з захоплюючим сюжетом, що поєднує в собі живий вокал, акомпанемент роялю та танцювальну експресію. Шоу заворожує з перших хвилин і розкриває спокусливу красу жіночого тіла.

"Нова культурна традиція Києва", - сміливо можна сказати про вар'єте-шоу "Рояль". Ось уже два роки глядачі мають можливість поринути в атмосферу паризького кабаре, не виїжджаючи за межі Києва. Десятки солд-аутів, сотні захоплених відгуків та тисячі проданих квитків доводять те, що шоу по-справжньому полюбилося глядачеві.

Родзинкою вар'єте Рояль є виступ зіркового гостя, якого організатори запрошують на кожне шоу. Взяти участь у вар'єте вже встигли десятки українських артистів, серед яких: Олег Собчук (СКАЙ), Даша Астаф'єва, Злата Огневич, Олег "Фагот" Михайлюта (ТНМК), Євген Галич (O.Torvald), Олег Скрипка ("Воплі Відоплясова"), Тоня Матвієнко, гурт Freedom Jazz і багато інших.

"Класно, що в Києві з'явилося дуже чуттєве еротичне шоу-вар'єте, де кожен номер - це окрема історія. Мені дуже сподобалося бути гостею шоу! Я із задоволенням прийду ще раз і приведу друзів", - поділилася Після відвідування шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч.

Ви до сих пір не встигли побувати на шоу? Запрошуйте друзів, кохану людину та рідних, й поспішіть купити квитки. Кількість місць обмежена, щоб ви змогли насолоджуватися мистецтвом вар'єте в камерній та безпечній атмосфері.