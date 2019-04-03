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Французская весна в Киеве: гала-концерт "Вечер франко-украинского балета"

Lite » Афиша 03.04.2019 - 12:24
Леонора Болак (фото: пресс-служба)
Леонора Болак (фото: пресс-служба)

14.04.2019

В Украине весна с французским шармом. И все благодаря тому, что с конца марта у нас стартовал 16-й фестиваль "Французская весна", который охватывает десять городов страны. Программа форума по традиции разнообразна, но в этом году впервые Национальная опера Украины станет местом, где украинский зритель сможет познакомиться с целым созвездием артистов балета Парижской оперы, которые вместе с коллегами по цеху Нацоперы 14 апреля подарят зрителям эксклюзивный совместный Гала-концерт "Вечер франко-украинского балета".

Идея о показе на одной сцене двух балетных школ возникла еще во время гастролей балетной труппы Национальной оперы Украины в Париже, а инициатором совместного проекта артистов Парижской национальной оперы и артистов Национальной оперы Украины выступила общественная организация "Культурный Вектор" во главе с Богданом Вовканичем."Уверен, что такого количества балетных звезд одновременно еще не видела ни одна сцена", - сказал он.

Французская весна в Киеве: гала-концерт &quot;Вечер франко-украинского балета&quot;

"Если бы не случились гастроли в Париже, и мы бы не получили такой резонанс, такую высокую оценку нашей труппы, вряд ли бы мы имели возможность представить теперь украинскому зрителю этот проект, в котором участвуют лучшие танцовщики Национальной оперы Украины и Парижской оперы", - рассказала художественный руководитель балетной труппы Анико Рехвиашвили.

К реализации проекта присоединился Франсуа Алю – премьер Парижской Национальной оперы, который, по мнению французской прессы, отличается удивительной техникой, яркой индивидуальностью, а его танец сравнивают с торнадо. Оценить мастерство танцовщика получит возможность и киевский зритель. Также с французской стороны приглашены как молодые, так и более опытные артисты, которые способны в полной мере передать ауру сегодняшнего Парижского театра:  Леонора Болак (статус "этуаль"(звезда) с 2016 года, после спектакля «Лебединое озеро» в постановке Рудольфа Нуриева), Поль Марк, Лидия Варей, Франческо Мора, Селия Друи.

Программа Гала-концерта очень разнообразна, поскольку исполнители с обеих сторон будут демонстрировать фрагменты классических и современных постановок. Французы готовят фрагменты из "Лебединого озера", "Жизели", "Сильфиды", и современные хореографии таких постановщиков как Уильям Форсайт.

Франсуа Алю вместе с хорошо известной и давно полюбившейся киевской публике Катериной Ханюковой (English National Ballet) исполнят сцены из "Дон  Кихота" и "Корсара".

Украинская труппа представит: па-де-де из 3-его акта "Спящей красавицы" (Анастасия  Шевченко – Денис Недак);  па-де-де "Диана и Актеон" из балета "Эсмеральда" (Станислав Ольшанский – Юлия Москаленко), а также  большую сцену из балета "Цезарь" (Татьяна Лезова – Никита Сухоруков), включенную в программу по просьбе французской стороны.

Станислав Ольшанский – Юлия Москаленко

Станислав Ольшанский – Юлия Москаленко

"Обычно для участия в программе приглашают одну-две звезды, но когда едет вот такой "звездный" эшелон, это гораздо интереснее. Происходит своего рода соревнование двух школ,  зарождаются хорошие перспективы сотрудничества двух театров. И мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы этот проект развивался – чтобы мы могли чаще приглашать французских коллег в Украину, гастролировать во Франции, и, возможно, в будущем поставить совместный балетный спектакль, который увидят зрители обеих стран", - поделилась планами Анико Рехвиашвили.


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