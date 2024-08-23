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Зірки фільму "Будинок "Слово" зачитають вірші своїх героїв у Києві: де і коли

Геннадій Попенко зіграв у фільмі "Будинок "Слово" Михайля Семенка (фото: facebook.com/gennadii.popenko)
 

26.09.2024

Актори фільму "Будинок "Слово". Нескінчений роман" зачитають вірші своїх героїв під час фестивалю "Книжкова країна" на ВДНГ. Музично-літературний перформанс "Наші двадцяті. Слово. Музика" відбудеться у перший день дійства, 26 вересня, в Оранжереї.

Поштовхом до цієї унікальної творчої колаборації стала спільна ідея авторів "Наших двадцятих" дослідити творчі тенденції часу й провести стилістичні та світоглядні паралелі між музикою та літературою 20-х років. Це подія-присвята творчим пошукам тих років, що відомі як період розквіту українського модернізму. 

Геннадій Попенко, виконавець ролі Михайля Семенка та нині військовий ЗСУ, який воює на Запорізькому напрямку, а також Роман Ясиновський, який втілив роль письменника Григорія Епіка, зачитають фрагменти з творів митців, котрі творили у 20-ті роки XX ст. 

Роман Ясиновський у фільмі "Будинок "Слово"

Музичну складову забезпечить NotaBene Chamber Group Національного будинку музики, які виконають Другий і Третій струнні квартети Бориса Лятошинського - твори, що презентують творчі пошуки композитора та настрої суспільства у 1920-х роках.  

Геннадій Попенко у фільмі "Будинок "Слово"

Під час перформансу гості зможуть зануритись у творчість знакових українських композиторів та письменників, ближче познайомитися з їхніми стилістичними орієнтирами і, можливо, віднайти у творах актуальність сьогодення. 

Кількість квитків обмежена. Придбати їх можна за посиланням.

Нагадаємо, що другий фестиваль "Книжкова країна" пройде на ВДНГ з 26 по 29 вересня. Вхід на територію фестивалю вільний. 

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