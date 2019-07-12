UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Злата Огневич представит эксклюзивную акустическую программу в Киеве

 

18.07.2019

18 июля Злата Огневич впервые исполнит unplugged-версию хитов из нового альбома "Грані", а также песен, которые уже занимали первые строки в украинских хит-парадах, таких как: "Танцювати", "Єдиний", "Doloni" и другие.

Самые читаемые новости

Кроме того, по словам Златы, гости ее концерта первыми эксклюзивно смогут услышать несколько новых песен из предстоящего второго студийного альбома, над которым сейчас работает певица.

Вместе с бэндом Злата Огневич готовится представить песни в акустической обработке по примеру знаменитого во всем мире проекта MTV Unplugged.

"Для меня это новый формат, поэтому мы с музыкантами активно готовимся к концерту в Caribbean Club Concert Hall. Акустика - это всегда оголенные эмоции и оголенная душа, и мне хочется видеть зрителей с такими же эмоциями", - говорит о предстоящем концерте Злата Огневич.

Напомним, что украинская певица с уникальным голосом пела в дуэте с выдающимся тенором Андреа Бочелли и участвовала в концерте Монсеррат Кабалье в Киеве. А над песнями Златы работают лучшие украинские композиторы и музыканты, среди которых The Maneken, Constantine, Александр Лозовский, Вадим Лисица и Михаил Некрасов.

Узнать стоимость и купить билеты можно здесь. 

 

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Злата Огневичконцерт