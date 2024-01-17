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Злата Огнєвіч дасть концерт, який міг не відбутися: про що мова

Новость на русском → Середа 17 січня 2024 13:58
Злата Огнєвіч дасть концерт, який міг не відбутися: про що мова Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

30.01.2024

Зірка української сцени Злата Огнєвіч 30 січня дасть великий сольний концерт у Львівській національній опері.

Співачка, відома своїм потужним голосом та харизмою, підготувала спеціальну програму до святкування свого 15-річчя на музичній арені.

Вечір обіцяє бути наповненим неймовірними емоціями та неперевершеним виконанням найкращих та найвідоміших хітів, серед яких "Зозуля", "Солодка кара", "Танцювати", "Світло", "Як мені бути", "Янгол" та інші.

Також у рамках концерту співачка презентує свій новий альбом "Віддаю". Виконає їх Злата у супроводі струнного квартету та бенду.

Зауважимо, що подія відбудеться попри дії аферистів, які нещодавно поставили під загрозу усі найближчі концерти співачки.

Тож всі попередньо придбані квитки на 30 січня залишаються дійсними.

“Для нас справа честі допомогти нашим артистам та глядачам, котрі стали жертвами аферистів, що спекулюють на війні. Тож не пропустіть найочікуваніший музичний захід сезону та долучайтеся до вечора, наповненого яскравими емоціями та неперевершеним звучанням!” - запрошують на подію нові організатори VINIL Concert Agency.

Нагадаємо, що попередній організатор концерту Тарас Доненко з агентства StarLabel зник напередодні свят з майже усіма коштами, отриманими з продажу квитків на концерти, що унеможливило оплату оренди концертних залів, апаратури та оплати персоналу.

Квитки на концерт Огнєвіч, який почнеться о 19:00, можна придбати за посиланням.

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