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Злата Огневич даст концерт, который мог не состояться: о чем речь

Новина українською → Среда 17 января 2024 13:58
Злата Огневич даст концерт, который мог не состояться: о чем речь Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

30.01.2024

Звезда украинской сцены Злата Огневич 30 января даст большой сольный концерт во Львовской национальной опере.

Певица, известная своим мощным голосом и харизмой, подготовила специальную программу к празднованию 15-летия на музыкальной арене.

Вечер обещает быть наполненным невероятными эмоциями и непревзойденным исполнением лучших и самых известных хитов, среди которых "Зозуля", "Солодка кара", "Танцювати", "Світло", "Як мені бути", "Янгол" и другие.

Также в рамках концерта певица представит свой новый альбом "Віддаю". Выполнит их Злата в сопровождении струнного квартета и бенда.

Отметим, что событие состоится, несмотря на действия аферистов, которые недавно поставили под угрозу все ближайшие концерты певицы.

Все предварительно приобретенные билеты на 30 января остаются действительными.

"Для нас дело чести помочь нашим артистам и зрителям, которые стали жертвами спекулирующих на войне аферистов. Не пропустите самое ожидаемое музыкальное мероприятие сезона и приобщайтесь к вечеру, наполненному яркими эмоциями и непревзойденным звучанием!” - приглашают на событие новые организаторы VINIL Concert Agency.

Напомним, что предыдущий организатор концерта Тарас Доненко из агентства StarLabel исчез накануне праздников с почти всеми средствами, полученными с продажи билетов на концерты, что сделало невозможным оплату аренды концертных залов, аппаратуры и услуг персонала.

Билеты на концерт Огневич, который начнется в 19:00, можно купить по ссылке.

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