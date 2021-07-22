Zetetics возвращается, чтобы порадовать киевлян теплым концертом

31.07.2021

Zetetics - одна из самых качественных украинских групп новой волны. Мелодичная инди / альтернатива во главе с невероятной Ликой Бугаевой. Мистический реализм в музыке и атмосферная, пронзительная экзистенция для меломанов.

Киевский концерт 31 июля в Caribbean Club не обойдется без премьер песен из будущего альбома, неожиданных акустических исполнений треков и привычного для Zetetics мощного, полиритмичного звучания (билеты).



Почему нужно идти на концерт Zetetics?

Это первый публичный концерт группы в Киеве с момента выхода альбома "11:11". За это время был написан новый альбом и представлен сингл и видеоклип "Lotus".

Zetetics были выбраны в музыкальный каталог Украинского Института и вошли в список групп, которые являются послами культурной дипломатии страны. Время ценить своих.

Констатируем: Zetetics имеют все, чтобы стать частью мировой музыкальной культуры - мелодичные гитары, ломаные ритмы, чувственную лирику и невероятный, запоминающийся вокал. Если посмотреть на их концертные фильмы Rooftop Live или Live in Kyiv, можно понять главные - они достойны внимания.