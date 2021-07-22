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Zetetics повертається, щоб порадувати киян теплим концертом

Новость на русском → Четвер 22 липня 2021 18:23
Zetetics повертається, щоб порадувати киян теплим концертом Фото: Ліка Бугайова (прес-служба)

31.07.2021

Zetetics - один із найякісніших українських гуртів нової хвилі. Мелодійна інді/альтернатива на чолі з неймовірною Лікою Бугайовою. Містичний реалізм в музиці та атмосферна, пронизлива екзистенція для меломанів.

Київський концерт 31 липня у Caribbean Club не обійдеться без прем'єр пісень з майбутнього альбому, несподіваних акустичних виконань треків та звичного для Zetetics потужного, поліритмічного звучання (квитки).


Чому потрібно йти на концерт Zetetics?

Це перший публічний концерт гурту в Києві з моменту виходу альбому "11:11". За цей час був написаний новий альбом і презентовано сингл та відео "Lotus".

Zetetics увійшли в музичний каталог Українського Інституту і потрапили до складу гуртів, що є послами культурної дипломатії країни. Час цінувати своїх.

Констатуємо: Zetetics мають все, щоб стати частиною світової музичної культури - мелодійні гітари, ломані ритми, чуттєву лірику та незабутній вокал. Якщо подивитися на їх концертні фільми Rooftop Live або Live in Kyiv, можна зрозуміти головне - вони варті уваги.

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