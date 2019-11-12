YOURA и LATEXFAUNA выступят на первой премии независимой музыки в Украине

15 ноября первая премия независимой музыки в Украине назовет имена главных реформаторов локального музыкального ландшафта. Церемония награждения состоится в арт-галерее LAVRA, на сцене которой выступит британский электронщик ACTRESS и ряд актуальных украинских артистов.

YOURA

Сольный проект Юрия Бардаша подобен потоку сокрушительной силы, которая нашла свою формулировку в виде антисистемного хип-хопа, брейкбита и бодрого слема. Его релизы - злой остросоциальный речитатив, наложенный на гипнотический рейвовый бит - настоящие андеграундные боевики. А каждый лайв выводит слушателей из зоны комфорта, провоцирует мощный взаимообмен энергетики.

YOURA

LATEXFAUNA

Три причины, почему стоит услышать выступление LATEXFAUNA на Jager Music Awards. Первая - нетривиальные, полные аллегорий и красочных образов тексты. Вторая - легкий и прилипчивый дрим-поп, с легким привкусом 80-х. И третья - характерный суржик, с которым группа заигрывает в своих песнях. LATEXFAUNA - не только приглашенные артисты, но и номинанты в категории "Группа года".

LATEXFAUNA

Fo Sho

Бетти, Мириам и Сиона - три афроукраинские сестры. Для которых творчество - еще одна возможность продемонстрировать свое уникальное происхождение. Это чувствуется в треках, стиле и, прежде всего, в энергичных лайвах. Музыка Fo Sho - сплетение жанров: здесь и густой trap, и бодрый хип-хоп, и мелодичный R'n'b. Fo Sho - претенденты на победу в номинации "Хип-хоп артист года".

Fo Sho

ZFeelZ

Шарм беззаботной юности и уверенный в себе инди-рок. Молодая киевская группа ZFeelZ уже успела немножко погреметь с сольными и камерными концертами, а также выпустить дебютный EP "Waves of shards" и несколько клипов. ZFeelZ - одни из номинантов в категории Young Blood.

ZFeelZ

Тонка

Нетривиальные, смелые, без стилистических ограничений. Тонка - новое имя в украинской поп-музыке. Группа уже успела выпустить небольшой релиз, дополненный визуальным сопровождением. Проект Тонка - также одни из номинантов в категории Young Blood.

Тонка

А хедлайнером Jаger Music Awards 2019 станет британский электронщик ACTRESS. В рамках выступления он представит уникальное аудиовизуальное шоу, участником которого станет не только артист, но и самообучающаяся программа Young Paint. Образ штучного интеллекта будет выступать в качестве проекции, и в режиме реального времени создавать музыку совместно с ACTRESS. Лайв артиста станет отображением нынешней концепции премии - Dark Reflections - соединение традиций и технологий (билеты).

ACTRESS