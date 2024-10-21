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YARMAK і Jerry Heil виступлять з Хором Верьовки у Києві: що відомо

Новость на русском → Понеділок 21 жовтня 2024 15:58
YARMAK і Jerry Heil виступлять з Хором Верьовки у Києві: що відомо Хор Верьовки виступить у Києві (фото: Clever Production)

27.10.2024

27 жовтня о 18:00 у київському Національному палаці мистецтв "Україна" виступить відомий у найдальших куточках світу колектив, легендарний Хор ім. Григорія Верьовки.

Уже понад 80 років унікальна творча формація знайомить світ з українським музичним спадком та культурою. І цього разу артисти представлять нову програму для киян і гостей міста.

Більше того, до них приєднаються зіркові гості - учасниця "Євробачення" Jerry Heil і репер YARMAK, який зараз боронить Україну на фронті.

"Події за участі Хору ім.Верьовки - це завжди більше, ніж просто музичне виконання - це підтримка української культури, яка, попри всі історичні виклики, продовжує квітнути. У кожній пісні відчувається сила нашого народу, його біль і радість, надію та незламність. Ці голоси, що лунають через покоління, не лише зберігають наші традиції, а й нагадують, що культура - це основа національної ідентичності", - кажуть організатори заходу із Clever Production.

27 жовтня на гостей події очікує неповторна атмосфера, бездоганний спів, запальні танці та віртуозний оркестр і звісно ж - українські пісні. І все це у виконанні 100 артистів Хору Верьовки.

"Зараз, в часи жорстокої війни, це дуже важливо, адже такі події дарують людям надію і світло, а також репрезентують українську культуру, що дає можливість ще більше пишатися своїм українським походженням та своєю країною, ще більше цінувати це", - додають організатори.

Квитки на грандіозний концерт можна купити за цим посиланням.

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