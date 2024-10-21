YARMAK и Jerry Heil выступят с Хором Веревки в Киеве: что известно

27.10.2024

27 октября в 18:00 в киевском Национальном дворце искусств "Украина" выступит известный в самых отдаленных уголках мира коллектив, легендарный Хор им. Григория Веревки.

Уже более 80 лет уникальная творческая формация знакомит мир с украинским музыкальным наследием и культурой. И в этот раз артисты представят новую программу для киевлян и гостей города.

Более того, к ним присоединятся звездные гости - участница "Евровидения" Jerry Heil и рэпер YARMAK, сейчас защищающий Украину на фронте.

"События с участием Хора им. Веревки - это всегда больше, чем просто музыкальное исполнение - это поддержка украинской культуры, которая, несмотря на все исторические вызовы, продолжает цвести. В каждой песне чувствуется сила нашего народа, его боль и радость, надежда и несокрушимость. Эти голоса, звучащие через поколение, не только сохраняют наши традиции, но и напоминают, что культура - это основа национальной идентичности", - говорят организаторы мероприятия из Clever Production.

27 октября гостей события ожидает неповторимая атмосфера, безупречное пение, зажигательные танцы и виртуозный оркестр и, конечно же, украинские песни. И все это в исполнении 100 артистов Хора Веревки.

"Сейчас, во времена жестокой войны, это очень важно, ведь такие события дарят людям надежду и свет, а также представляют украинскую культуру, что дает возможность еще больше гордиться своим украинским происхождением и своей страной, еще больше ценить это", - добавляют организаторы.

Билеты на грандиозный концерт можно купить по этой ссылке.