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Выдающийся Андреа Бочелли выступит в Киеве

 

16.05.2020

Выдающийся итальянский тенор Андреа Бочелли выступит в Киеве. 16 мая легенда мировой сцены приедет с большим сольным концертом в НСК "Олимпийского".

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Тысячи поклонников известного певца соберутся, чтобы услышать лучшие хиты из собственного репертуара талантливого итальянца и мировые оперные шедевры. Билеты стоит заказывать уже сейчас: они быстро заканчиваются.

Впервые украинская публика получила неоценимый подарок от певца в 2017 году, когда с киевской сцены зазвучали балладный Элвис Пресли и Марио Ланц. Не менее эффективным был дуэт итальянца с изысканной Златой Огневич. Какие сюрпризы привезет тенор с собой этот раз, – остается только мечтательно себе представлять.

Громкие достижения звезды мирового уровня Андреа Бочелли:

  • обладатель звезды на Аллее Славы в Голливуде;
  • многократный номинант премии "Грэмми";
  • совместные выступления с мировыми звездами оперы и эстрады – Сарой Брайтман, Лучано Паваротти, Элен Сегарою и другими;
  • титул самого успешного исполнителя классической музыки в мире;
  • более 70 миллионов проданных дисков

Этой весной певец вновь подарит вам свой удивительный вокал.

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