Выдающийся Андреа Бочелли выступит в Киеве

16.05.2020
Выдающийся итальянский тенор Андреа Бочелли выступит в Киеве. 16 мая легенда мировой сцены приедет с большим сольным концертом в НСК "Олимпийского".
Тысячи поклонников известного певца соберутся, чтобы услышать лучшие хиты из собственного репертуара талантливого итальянца и мировые оперные шедевры. Билеты стоит заказывать уже сейчас: они быстро заканчиваются.
Впервые украинская публика получила неоценимый подарок от певца в 2017 году, когда с киевской сцены зазвучали балладный Элвис Пресли и Марио Ланц. Не менее эффективным был дуэт итальянца с изысканной Златой Огневич. Какие сюрпризы привезет тенор с собой этот раз, – остается только мечтательно себе представлять.
Громкие достижения звезды мирового уровня Андреа Бочелли:
Этой весной певец вновь подарит вам свой удивительный вокал.
Andrea Bocelli, Sarah Brightman - Time To Say Goodbye