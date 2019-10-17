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Знаменитий Андреа Бочеллі виступить у Києві

Lite » Афиша 17.10.2019 - 13:57
Андреа Бочеллі (фото: karabas.com)
Андреа Бочеллі (фото: karabas.com)

16.05.2020

Видатний італійський тенор Андреа Бочеллі виступить у Києві. 16 травня легенда світової сцени завітає з великим сольним концертом до НСК "Олімпійського".

Тисячі шанувальників відомого співака зберуться, щоб почути кращі хіти з власного репертуару талановитого італійця та світові оперні шедеври. Квитки варто замовляти вже зараз: швидко закінчуються.

Уперше українська публіка отримала неоціненний подарунок від співака у 2017 році, коли з київської с цени залунали баладний Елвіс Преслі та Маріо Ланц. Не менш ефективним був дует італійця з вишуканою Златою Огнєвич. Які сюрпризи привезе тенор із собою цього разу, – залишається лише замріяно собі уявляти.

Гучні досягнення зірки світового рівня Андреа Бочеллі:

  • володар зірки на Алеї Слави у Голівуді;
  • багаторазовий номінант премії "Греммі";
  • спільні виступи зі світовими зірками опери й естради – Сарою Брайтман, Лучано Паваротті, Елен Сегарою та іншими;
  • титул найуспішнішого виконавця класичної музики в світі;
  • понад 70 мільйонів проданих дисків.

Цієї весни співак знов подарує вам свій дивовижний вокал.

Andrea Bocelli, Sarah Brightman - Time To Say Goodbye

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