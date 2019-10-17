Знаменитий Андреа Бочеллі виступить у Києві

Андреа Бочеллі (фото: karabas.com)

16.05.2020

Видатний італійський тенор Андреа Бочеллі виступить у Києві. 16 травня легенда світової сцени завітає з великим сольним концертом до НСК "Олімпійського".

Тисячі шанувальників відомого співака зберуться, щоб почути кращі хіти з власного репертуару талановитого італійця та світові оперні шедеври. Квитки варто замовляти вже зараз: швидко закінчуються.

Уперше українська публіка отримала неоціненний подарунок від співака у 2017 році, коли з київської с цени залунали баладний Елвіс Преслі та Маріо Ланц. Не менш ефективним був дует італійця з вишуканою Златою Огнєвич. Які сюрпризи привезе тенор із собою цього разу, – залишається лише замріяно собі уявляти.

Гучні досягнення зірки світового рівня Андреа Бочеллі:

володар зірки на Алеї Слави у Голівуді;

багаторазовий номінант премії "Греммі";

спільні виступи зі світовими зірками опери й естради – Сарою Брайтман, Лучано Паваротті, Елен Сегарою та іншими;

титул найуспішнішого виконавця класичної музики в світі;

понад 70 мільйонів проданих дисків.

Цієї весни співак знов подарує вам свій дивовижний вокал.

Andrea Bocelli, Sarah Brightman - Time To Say Goodbye