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"Вундеркинд попмузыки": любимый артист Элтона Джона и Эда Ширана впервые выступит в Украине

Новина українською → Среда 19 января 2022 18:40
"Вундеркинд попмузыки": любимый артист Элтона Джона и Эда Ширана впервые выступит в Украине Khalid едет в Киев (фото: VIRUS Music)

17.05.2022

Знаменитый американский сонграйтер Khalid наконец даст свой первый концерт в Украине!

17 мая в киевском клубе Stereo Plaza артист вживую представит свой третий альбом Everything Is Changing, а также споет все хиты.

Кто такой Khalid

На то, чтобы преодолеть путь от тинейджера до автора хитов с мультиплатиновым статусом, Khalid понадобилось всего несколько лет.

Уже первый альбом American Teen в 2017-м принес музыканту сразу три номинации на премию "Грэмми", две платиновые сертификации и ввел его в категорию "Лучшие 10 новых артистов" по версии Billboard и Rolling Stone (последний величает Khalid не иначе как "вундеркиндом попмузыки").

Вторая пластинка Khalid - Free Spirit - дебютировала сразу на первом месте чарта Billboard 200, а сам исполнитель стал одним из самых влиятельных артистов 2019 года по версии журнала Time.

Кроме сольных песен, Khalid записывал совместные композиции с топовыми мировыми исполнителями - Disclosure, Кендриком Ламаром, Билли Айлиш, Кельвином Харрисом и Эдом Шираном.

А среди его поклонников - сам сэр Элтон Джон, который однажды даже посвятил песню Khalid на своем выступлении.

На сегодняшний день песни Khalid имеют более 30 миллиардов прослушиваний на стриминговых сервисах во всем мире. Однако услышать хиты звезды, которую в Киев везет VIRUS Music, можно не только на стримингах, но и в саундтреках таких популярных молодежных сериалов, как "Анатомия Грей" и "13 причин почему".

Билеты на долгожданный концерт можно приобрести на Concert.ua (в том числе - за "ковидную тысячу"). Их стоимость стартует от 899 грн.

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