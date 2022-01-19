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"Вундеркінд попмузики": улюблений артист Елтона Джона та Еда Ширана вперше виступить в Україні

Новость на русском → Середа 19 січня 2022 18:40
"Вундеркінд попмузики": улюблений артист Елтона Джона та Еда Ширана вперше виступить в Україні Khalid їде до Києва (фото: VIRUS Music)

17.05.2022

Знаменитий американський сонграйтер Khalid нарешті дасть свій перший концерт в Україні!

17 травня у київському клубі Stereo Plaza артист наживо представить свій третій альбом Everything Is Changing, а також заспіває усі хіти.

Хто такий Khalid

На те, щоб подолати шлях від тинейджера до автора хітів із мультиплатиновим статусом, Khalid знадобилося лише кілька років.

Уже перший альбом American Teen 2017-го приніс музикантові одразу три номінації на премію "Ґреммі", дві платинові сертифікації та ввів його до категорії "Найкращі 10 нових артистів" за версією Billboard та Rolling Stone (останній величає Khalid не інакше як "вундеркіндом попмузики").

Друга платівка Khalid - Free Spirit - дебютувала одразу на першому місці чарту Billboard 200, а сам виконавець став одним з найвпливовіших артистів 2019 року за версією журналу Time.

Окрім сольних пісень, Khalid записував спільні композиції з топовими світовими виконавцями - Disclosure, Кендріком Ламаром, Біллі Айліш, Кельвіном Харрісом та Едом Шираном.

А серед його шанувальників - сам сер Елтон Джон, який одного разу навіть присвятив Khalid пісню на своєму виступі.

На сьогодні пісні Khalid мають понад 30 мільярдів прослуховувань на стримінгових сервісах у всьому світі. Однак почути хіти зірки, яку до Києва везе VIRUS Music, можна не лише на стримінгах, а й у саундтреках таких популярних молодіжних серіалів, як "Анатомія Грей" та "13 причин чому".

Квитки на довгоочікуваний концерт можна придбати на Concert.ua (у тому числі - за "ковідну тисячу"). Їхня вартість стартує від 899 грн.

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