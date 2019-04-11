Всемирный День Рок'н'ролла вместе с группой "Руки'В Брюки"

14 апреля главные рок-н-рольщики Киева - группа "Руки'В Брюки" - отпразднуют свой 11-й День Рождения и Всемирный День Рок'н'ролла большим концертом при участии волшебной гости MARIA MARVEL. Группа сыграет любимые песни из 6 альбомов и новые композиции.

Коллектив "Руки'В Брюки" был создан в 2007 году вокалистом, сонграйтером и гитаристом Александром Ремезом. Фишка группы - авторский рок-н-ролл на украинском языке. Аутентичное звучание и мелодичность украинского языка - волшебная комбинация, которая понравится меломанам и поклонникам рок-н-ролла.

В 2018 году "Руки'в Брюки" зажгли шоу "Х-фактор 9", после их музыки Настя Каменских исполнила хит Элвиса Пресли, а Дмитрий Шуров (Pianoбой) сыграл на контрабасе.

Руки'в Брюки with The Shiny Stockings - Хитай Стегна!

Изюминкой концерта станет эксклюзивное выступление магнетической MARIA MARVEL - вокалистки популярной польской рокабилли-группы "The Real Gone Tones". Мария и ее группа - мастера танцевального рок-н-ролла. В графике их выступлений Испания, Германия, Финляндия, Италия и многие другие. Вместе с "Руки'В Брюки" Мария исполнит классику рок-н-ролла, старые-добрые любимые хиты в интересной аранжировке.

RvB (Руки'в Брюки) - Мальчик-Чик-Чик

Концерты "Руки'В Брюки" — это всегда весело и очень танцевально. 14 апреля приготовьтесь услышать зажигательный микс музыки 1950-х: аутентичный рокабилли, ритм-энд-блюз, свинг и кантри. Caribbean Club Concert Hall будет дрожать от музыкального безумия и драйва!

Билеты можно выбрать и купить здесь.