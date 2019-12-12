Великие маги The Illusionists возвращаются в Киев

Всемирно известные иллюзионисты снова будут удивлять киевлян своими умопомрачительными трюками! Два года назад, в феврале 2018 года, команда уже выступала в столице, и вот магия возвращается! Во Дворце "Украина" 2-5 апреля 2020 года они представят новое захватывающее шоу, полное сногсшибательных номеров (билеты).

The Illusionists (фото: theillusionistslive.com)

Организаторы обещают еще более технологичное зрелище, чем в предыдущих версиях. Здесь будут и сценические иллюзии, и чтение мыслей, и побег из наручников или камеры пыток в воде, и многое другое! Выступления The Illusionists неизменно поражают человеческое воображение и открывают зрителям мир, в котором не удастся распознать, где реальность, а где иллюзия.

The Illusionists (фото: theillusionistslive.com)

Отзывы о магическом шоу только подтверждают это. Британские СМИ назвали его "Цирком дю Солей" в мире магии и доказательством того, что невозможное возможно. По отзывам зрителей, "уже первые пять минут стоят всей цены билета".

The Illusionists (фото: theillusionistslive.com)

Великолепная семерка повторяет удивительные подвиги легендарных мастеров своего дела, в частности Гарри Гудини. Используя новейшие технологии, световые эффекты, впечатляющие декорации и шикарные костюмы, иллюзионисты переносят традиции магии сцены в новую эпоху.

The Illusionists (фото: theillusionistslive.com)

The Illusionists. Direct From Broadway – самое успешное шоу в истории Бродвея, бьющее рекорды по всему миру. За время своего существования его звезды появились в более чем 200 городах и 40 странах. Только в первой половине 2019 года иллюзионисты дали около 100 спектаклей в 19 европейских столицах.

The Illusionists (фото: theillusionistslive.com)

Их выступления были сняты в Лондоне и Лос-Анджелесе для специальных телеканалов ITV и NBC. Коллектив поражал зрителей во время телепроекта America's Got Talent, а также в ток-шоу известных ведущих Эллен ДеДженерес и Джонатана Росса. Они представляли свое филигранные номера в залах Белого дома и перед князем Монако. И вот теперь The Illusionists снова едут в Киев!

The Illusionists - Live From Broadway