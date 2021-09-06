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"Украина всем сердцем": 10 лучших солистов презентуют уникальный альбом

Новина українською → Понедельник 06 сентября 2021 12:35
"Украина всем сердцем": 10 лучших солистов презентуют уникальный альбом LIN D BAND выступят на Music & art fest (фото: пресс-служба)

17.09.2021

17 сентября 2021 в киевском Hillsong Conference Hall состоится долгожданная премьера второго сборного украиноязычного христианского альбома "Всем сердцем" в рамках Music & art fest "Украина всем сердцем" (билеты).

Второй раз украинцы со всего мира объединились для создания современного христианского музыкального альбома. География исполнителей, которые победили в конкурсе и своими песнями вошли в состав альбома от Львова к Лондону, от Киева к Майами.

На грандиозной сцене площадью сто десять квадратных метров выступят 10 исполнителей со своими авторскими песнями, а также расскажут свои личные истории как не сдаваться, верить и идти к своей мечте.

В ТОП-10 лучших солистов вошли: Jane Igraeva, Maria Kuchurian & Diana Yakovyn, Андрей Чеботарев, Anya Mykoliuk Thompson, Ivanka-Manka, Neyzho, Анастасия Зиновкина, Фавор Band, Роман Касевич, Christina Longs.

"Если кто-то год назад, сказал мне, что мы будем представлять альбом вместе с талантливыми людьми страны в центре столицы, я бы улыбнулась. Друзья, мечтайте и действуйте. А самое главное, приходите на фестиваль 17 сентября и услышьте звук нашего сердца!" - делится своими впечатлениями одна из солисток альбома Christina Longs.

Национальный отборочный конкурс длился с 1 сентября по 1 декабря 2020 года. За это время на рассмотрение комиссии было прислано около 230 авторских песен. После отбора и дополнительных прослушиваний каждого из исполнителей, - осталось 10 победителей.

В программе фестиваля девяносто минут живого звучания хвалы и поклонения, электро музыка, песочная анимация, презентация альбома "Всем сердцем". Кроме того, организаторы пригласили христианскую поп-группу из Швеции LIN D BAND с синглом "What a feeling", который в 2017 году попал на первое место шведского чарта iTunes.

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