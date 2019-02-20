ЦеШо отправятся в тур по Украине

ЦеШо

22.03.2019-20.04.2019

Их композиция "Hate" подняла настоящий фурор на сцене и собрала немало лестных отзывов от жюри и высокий балл от зрителей. Самые обсуждаемые участники Нацотбора на Евровидение 2019 – социальное кабаре ЦеШо отправляются в тур по Украине (билеты).

ЦеШо – еще один музыкально-театральный проект Влада Троицкого. Основателя ЦСИ "Дах", групп DakhaBrakha и Dakh Daughters. Это социальный рейв, зеркало современного дня, голос молодой Украины, банда культурных камикадзе или хор светлого будущего. В их творчестве больше вопросов, чем ответов. Своими перфомансами они заставляют задуматься над актуальными проблемами современности.

Пятеро актеров через сочетание музыки и театра остро и сочно исследуют кто мы, где и как живем. Говорят о вызовах современного человека, о мире, который нас окружает, который мы ежедневно встречаем, когда обуваемся и выходим за дверь.

Вместе с ними на сцене – их уменьшенные копии - пятеро кукол в таких же комбинезонах и цветных шапках. Симулякры их собственных "я", в то же время обобщенный образ современных людей, и проекция следующего поколения. В руках музыкантов – виолончель, контрабас, аккордеон, мелодика, саксофон, ксилофон и перкуссии. Со сцены будет показано 15 композиций, сплетенных в авторскую последовательность с переходами-переливами между ними.

Расписание тура ЦеШо:

22 марта – Киев, клуб Atlas

30 марта – Львов, клуб Picasso

4 апреля – Харьков, арт-клуб “Корова”

12 апреля – Днепр, Music Hall Poplavok

20 апреля – Одесса, Stalkanat Art Cluster

Видео: YouTube/UA:Перший