Тримай мене міцно: Христина Соловий споет киевлянам в День Влюбленных

Христина Соловий (фото: пресс-служба Caribbean Club)

14.02.2021

14 февраля ко Дню Святого Валентина Христина Соловий впервые за долгое время даст особенный концерт. Певица представит романтическую программу "Тримай мене міцно" в столичном Caribbean Club Concert-Hall (билеты).

Христина Соловий (фото: пресс-служба Caribbean Club)

Специально ко Дню Влюбленных "лемковская Офелия" исполнит свои самые известные песни: "Тримай", "Хто, як не ти?", "Любий друг", "Шкідлива звичка", "Про весну" и первую ласточку будущего весеннего альбома – "Коала".

"Для меня этот концерт – очень трепетное событие. После долгих месяцев тишины, сотен вопросов "когда концерт?" – наконец-то могу радостно сообщить. Камерная встреча с самыми счастливыми и любимыми моими людьми таки состоится. Мы с музыкантами уже начали работать над музыкальной программой, чтобы отпраздновать самый романтичный день года вместе с вами", – комментирует Кристина.

Интересно, что романтическая встреча пройдет в месте, где снимали один из самых популярных клипов Христины – "Fortepiano".

"Вас ждет чувственное полуакустическое камерное свидание, где будут только вы, ваша половинка и любовь с первой песни. Ждем вас на самом чувственном и нежном музыкальном рандеву этой зимы!" – говорят организаторы концерта и добавляют: количество билетов на долгожданный концерт певицы лимитировано – всего 100 единиц.

Топ лучших песен Христины Соловий

Христина Соловий – Тримай

Христина Соловий – Шкідлива звичка

Христина Соловий – Коала

Христина Соловий – Fortepiano

Христина Соловий – Хто, як не ти?