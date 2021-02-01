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Тримай мене міцно: Христина Соловій заспіває киянам у День Закоханих

Lite » Афиша 01.02.2021 - 05:00
Христина Соловій (фото: прес-служба Caribbean Club)
Христина Соловій (фото: прес-служба Caribbean Club)

14.02.2021

14 лютого до Дня Святого Валентина Христина Соловій вперше за довгий час дасть особливий концерт. Співачка представить романтичну програму "Тримай мене міцно" у столичному Caribbean Club Concert-Hall (квитки).

Тримай мене міцно: Христина Соловій заспіває киянам у День Закоханих

Христина Соловій (фото: прес-служба Caribbean Club)

Спеціально до Дня Закоханих "лемківська Офелія" виконає свої найвідоміші пісні: "Тримай", "Хто, як не ти?", "Любий друг", "Шкідлива звичка", "Про весну" та першу ластівку майбутнього весняного альбому – "Коала".

"Для мене цей концерт – дуже трепетна подія. Після довгих місяців тиші, сотень запитань "коли концерт?" – нарешті можу радісно повідомити. Камерна зустріч із найщасливішими та найзакоханішими моїми людьми таки відбудеться. Ми з музикантами вже почали працювати над музичною програмою, щоб відсвяткувати найромантичніший день року разом з вами", – коментує Христина.

Цікаво, що романтична зустріч пройде у місці, де знімали один з найпопулярніших кліпів Христини – "Fortepiano".

"На вас чекатиме чуттєве напівакустичне камерне побачення, де будуть тільки ви, ваша половинка та кохання з першої пісні. Чекаємо вас на найніжнішому музичному рандеву цієї зими!" – кажуть організатори концерту і додають: кількість квитків на довгоочікуваний концерт співачки лімітована – лише 100 одиниць.

Топ кращих пісень Христини Соловій

Христина Соловій Тримай

Христина Соловій Шкідлива звичка

Христина Соловій Коала

Христина Соловій – Fortepiano

Христина Соловій – Хто, як не ти?

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