Три украинские группы сыграют киевлянам #ПРОЛЮБОВЬ

Украинские группы сыграют киевлянам #ПРОЛЮБОВЬ

14.02.2020

SECRET GUEST, Скрябин и LETAY встретятся на одной сцене во время праздничного концерта ко Дню Святого Валентина в клубе STEREOPLAZA 14 февраля 2020 (билеты).

#ПРОЛЮБОВЬ – большой концерт, который будет организован для всех, кто уже нашел свою любовь, и тех, кто еще только мечтает о ней. Его участники – все романтики и самые лиричные группы страны.

Имя главного хедлайнера пока держат в секрете. Известно, что им станет популярная украинская рок-группа, участники которой уже давно снискали славу главных рок-романтиков страны. Под песни этих музыкантов многие переживали первую любовь, встречались и расстались навсегда и верили – главная встреча еще впереди. 14 февраля, в День всех влюбленных, эти музыканты будут петь исключительно #ПРОЛЮБОВЬ.

Афиша концерта #ПРОЛЮБОВЬ

Еще два участника концерта – группы Скрябин и LETAY.

Скрябин – рок-группа, любовь к которой в разное время ощущал в своем сердце практически каждый. Они #ПРОЛЮБОВЬ к музыке, Родине и своим близким. Но самое главное Скрябин – это наша история #ПРОЛЮБОВЬ к Кузьме. На концерте песни Андрея Кузьменко в составе Скрябин исполнит Yurcash, но и сейчас они будут звучать не менее убедительно, чем во времена Кузьмы.

Скрябин - Про любов?

Илья Резников, более известный слушателям, как LETAY – тот самый парень, который покорил зрителей Нацотбора Евровидение 2019 своим экспериментальным театрализованным номером и романтическим песенным признанию "Мила моя". Не перестал LETAY петь #ПРОЛЮБОВЬ и после конкурса. Его трек "Кохайтесь" стал саундтреком к народному киноблокбастеру "Свингеры 2", а лирик-видео "Лицарю Личить Сталь" объединило рефлексии любви переплетенные с размышлениями о стране.

LETAY - Кохайтесь