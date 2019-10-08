Три українські гурти заграють киянам #ПРОЛЮБОВ

Українські гурти заграють киянам #ПРОЛЮБОВ

14.02.2020

SECRET GUEST, Скрябін і LETAY зустрінуться на одній сцені під час святкового концерту до Дня Святого Валентина в клубі STEREOPLAZA 14 лютого 2020 року (квитки).

#ПРОЛЮБОВ – великий концерт, який буде влаштовано для тих, хто вже знайшов своє кохання, і тих, хто ще тільки мріє його відшукати. Учасники дійства – всі романтики та найліричніші в Україні гурти.

Ім’я головного хедлайнера поки тримають в секреті, проте відомо, що ним стане відомий український рок-гурт, учасники якого вже давно здобули славу головних рок-романтиків країни. Під пісні цих музикантів українці переживали перше кохання, зустрічались і розлучились назавжди, а також мріяли, що головна зустріч ще попереду. 14 лютого, у День всіх закоханих, ці музиканти співатимуть виключно #ПРОЛЮБОВ.

Афіша концерту #ПРОЛЮБОВЬ

Ще два учасники концерту – гурту Скрябін і LETAY.

Скрябін – рок-гурт, любов до якого у різні часи його творчості відчував у своєму серці майже кожен. Вони #ПРОЛЮБОВ до музики, до Батьківщини і рідних. Але найголовніше Скрябін – це наша історія #ПРОЛЮБОВ до Кузьми. На концерті пісні Андрія Кузьменка у складі Скрябін виконає Yurcash, проте ще й сьогодні вони звучатимуть так само переконливо, як і за часів Кузьми.

Скрябін - Про любов?

Ілля Резніков, більш відомий слухачам, як LETAY – той самий хлопець, який підкорив глядачів Нацвідбору Євробачення 2019 своїм експериментальним театралізованим номером і романтичним пісенним визнання "Мила моя". Не перестав LETAY співати #ПРОЛЮБОВ і після конкурсу. Його трек "Кохайтесь" став саундтреком до народного кіноблокбастеру "Свінгери 2", а лірик-відео "Лицарю Личить Сталь" об'єднало рефлексії любові переплетені з роздумами про країну.

LETAY - Кохайтесь