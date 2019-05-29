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The Young Gods в Киеве: швейцарские "боги" впервые выступят в Украине

Lite » Афиша 29.05.2019 - 13:02
The Young Gods выступят в Киеве 2 июня в MonteRay (facebook.com/pg/theyounggods)
The Young Gods выступят в Киеве 2 июня в MonteRay (facebook.com/pg/theyounggods)

02.06.2019

Культовая швейцарская рок-группа The Young Gods впервые выступит в Украине. Концерт состоится 2 июня в Киеве в клубе MonteRay (улица Прорезная, 8). Начало: 21:00.

Музыканты The Young Gods уже более тридцати лет расширяют границы звука. За это время группа выпустила 8 альбомов, последнии из которых Data Mirage Tangram вышел в этом году

The Young Gods можно назвать пионерами индустриального рока, которые непрерывно изменяли и совершенствовали свой уникальный саунд. 

Голос, барабаны, электронные ландшафты и гитарные пассажи - лайв-сеты артистов позволят слушателю прикоснуться к вечному и глубокому. "Боги" в названии - это не случайно. В свое время, они спровоцировали саунд-революцию в европейском андеграунде.

The Young Gods в Киеве: швейцарские &quot;боги&quot; впервые выступят в Украине

Фото: facebook.com/theyounggods

Среди легенд рок музыки, на которых повлияли The Young Gods, можно назвать Дэвида Боуи и Nine Inch Nails, а также вдохновили Pitchshifter, Майка Паттона, Sepultura, The Edge (U2), Девина Таунсенда, Ithak, Econoline Crush, Ministry и не только.

Сами музыканты The Young Gods вдохновлялись произведениями авангардистов и не желали играть по правилам, которые существовали в рок-музыке. Они создали собственный музыкальный язык, в котором краут-рокерская моторика граничила с зонгами Курта Вайля, а психоделия Pink Floyd создавалась на панк-рокерских гитарах, препарированных с помощью сэмплера.

The Young Gods в Киеве: швейцарские &quot;боги&quot; впервые выступят в Украине

Фото: facebook.com/theyounggods

В последних альбомах The Young Gods вернулись к электронному звуку, увлеклись экспериментами с эмбиент-ландшафтами, а их номера стали еще смелее и объемными. 

Примерно вот таким будет лайв в Киеве:

 Видео: YouTube / SRF 3 / The Young Gods: Das komplette SRF 3-Showcase

Билеты можно приобрести на сайте Сoncert.ua по этой ссылке.

The Young Gods в Киеве: швейцарские &quot;боги&quot; впервые выступят в Украине

Фото: facebook.com/theyounggods

Добавим, что концерт проходит в рамках мультидисциплинарной программы "Чужая Швейцария" при поддержке Посольства Швейцарии в Украине.


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