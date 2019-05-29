The Young Gods у Києві: швейцарські "боги" вперше виступлять в Україні

02.06.2019
Культова швейцарська рок-група The Young Gods вперше виступить в Україні. Концерт відбудеться 2 червня в Києві в клубі MonteRay (вулиця Прорізна, 8). Початок: 21:00.
Музиканти The Young Gods вже понад тридцять років розширюють межі звуку. За цей час група випустила 8 альбомів, останні з яких Data Mirage Tangram вийшов цього року.
The Young Gods можна назвати піонерами індустріального року, які безперервно змінювали і вдосконалювали свій унікальний саунд.
Голос, барабани, електронні ландшафти та гітарні пасажі - лайв-сети артистів дозволяють слухачеві доторкнутися до вічного і глибокого. "Боги" у назві - це не випадково. У свій час, вони спровокували саунд-революцію в європейському андеграунді.
Фото: facebook.com/theyounggods
Серед легенд рок-музики, на яких вплинули The Young Gods, можна назвати Девіда Боуї та Nine Inch Nails, а також надихнули Pitchshifter, Майка Паттона, Sepultura, The Edge (U2), Девіна Таунсенда, Ithak, Econoline Crush, Ministry і не тільки.
Самі музиканти The Young Gods надихалися творами авангардистів і не бажали грати за правилами, які існували в рок-музиці. Вони створили власну музичну мову, в якій краут-рокерська моторика межувала із зонгами Курта Вайля, а психоделія Pink Floyd створювалася на панк-рокерських гітарах, препарованих за допомогою семплера.
Фото: facebook.com/theyounggods
В останніх альбомах The Young Gods повернулися до електронного звуку, захопилися експериментами з ембієнт-ландшафтами, а їх номери стали ще сміливішими і об'ємнішими.
Приблизно ось таким буде лайв у Києві:
Відео: YouTube / SRF 3 / The Young Gods: Das komplette SRF 3-Showcase
Квитки можна придбати на сайті Сoncert.ua цим посиланням.
Фото: facebook.com/theyounggods
Додамо, що концерт проходить в рамках мультидисциплінарної програми "Чужа Швейцарія" за підтримки Посольства Швейцарії в Україні.