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The Young Gods у Києві: швейцарські "боги" вперше виступлять в Україні

Lite » Афиша 29.05.2019 - 13:02
The Young Gods виступлять в Києві 2 червня в MonteRay (facebook.com/pg/theyounggods)
The Young Gods виступлять в Києві 2 червня в MonteRay (facebook.com/pg/theyounggods)

02.06.2019

Культова швейцарська рок-група The Young Gods вперше виступить в Україні. Концерт відбудеться 2 червня в Києві в клубі MonteRay (вулиця Прорізна, 8). Початок: 21:00.

Музиканти The Young Gods вже понад тридцять років розширюють межі звуку. За цей час група випустила 8 альбомів, останні з яких Data Mirage Tangram вийшов цього року.

The Young Gods можна назвати піонерами індустріального року, які безперервно змінювали і вдосконалювали свій унікальний саунд.

Голос, барабани, електронні ландшафти та гітарні пасажі - лайв-сети артистів дозволяють слухачеві доторкнутися до вічного і глибокого. "Боги" у назві - це не випадково. У свій час, вони спровокували саунд-революцію в європейському андеграунді.

The Young Gods у Києві: швейцарські &quot;боги&quot; вперше виступлять в Україні

Фото: facebook.com/theyounggods

Серед легенд рок-музики, на яких вплинули The Young Gods, можна назвати Девіда Боуї та Nine Inch Nails, а також надихнули Pitchshifter, Майка Паттона, Sepultura, The Edge (U2), Девіна Таунсенда, Ithak, Econoline Crush, Ministry і не тільки.

Самі музиканти The Young Gods надихалися творами авангардистів і не бажали грати за правилами, які існували в рок-музиці. Вони створили власну музичну мову, в якій краут-рокерська моторика межувала із зонгами Курта Вайля, а психоделія Pink Floyd створювалася на панк-рокерських гітарах, препарованих за допомогою семплера.

The Young Gods у Києві: швейцарські &quot;боги&quot; вперше виступлять в Україні

Фото: facebook.com/theyounggods

В останніх альбомах The Young Gods повернулися до електронного звуку, захопилися експериментами з ембієнт-ландшафтами, а їх номери стали ще сміливішими і об'ємнішими. 

Приблизно ось таким буде лайв у Києві:

Відео: YouTube / SRF 3 / The Young Gods: Das komplette SRF 3-Showcase

Квитки можна придбати на сайті Сoncert.ua цим посиланням.

The Young Gods у Києві: швейцарські &quot;боги&quot; вперше виступлять в Україні

Фото: facebook.com/theyounggods

Додамо, що концерт проходить в рамках мультидисциплінарної програми "Чужа Швейцарія" за підтримки Посольства Швейцарії в Україні.


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