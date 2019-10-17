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The Hardkiss сыграют большой акустический концерт в Киеве

Lite » Афиша 17.10.2019 - 13:48
The Hardkiss (фото: instagram.com/the_hardkiss)
The Hardkiss (фото: instagram.com/the_hardkiss)

03.11.2019

Особая атмосфера, более пятнадцати музыкантов мультиинструменталистов на сцене и главные песни группы в новом звучании. The Hardkiss анонсируют серию эксклюзивных акустических концертов, которые состоятся уже этой осенью (билеты).

Впервые за 7,5 лет существования The Hardkiss сыграют серию акустических концертов, которые пройдут в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Харькове, Запорожье и Николаеве.

"Это именно та светлая сторона The Hardkiss. Не космическая "Железная ласточка", а живая и земная птицы. Это именно то перевоплощения, на которое так давно ждали от The Hardkiss. Главные хиты группы прозвучат в неожиданных аранжировках в акустике благодаря классическим и народным инструментам", - рассказывает фронтвумен группы Юлия Санина

Постановщиками шоу уже традиционно для The Hardkiss станут Мария Григоращенко, Наталья Лысенкова и Наталья Ровенская – именно они создали невероятный номер Pink на последней церемонии премии Brit Awards в Лондоне и концерт The Hardkiss "Железная ласточка", который по версии Национальной музыкальной премии YUNA стал лучшим концертным шоу 2018-го в Украине.

"Это самая красивая осень, которую я так люблю, женская лирика и рок-баллады", - описывает настроение концертов Юлия Санина.

The Hardkiss сыграют большой акустический концерт в Киеве

Афиша

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