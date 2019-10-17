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The Hardkiss зіграють великий акустичний концерт у Києві

Lite » Афиша 17.10.2019 - 13:48
The Hardkiss (фото: instagram.com/the_hardkiss)
The Hardkiss (фото: instagram.com/the_hardkiss)

03.11.2019

Особлива атмосфера, понад п’ятнадцяти музикантів-мультиінструменталістів на сцені та головні пісні гурту в новому звучанні. The Hardkiss анонсують серію ексклюзивних акустичних концертів, які відбудуться вже цієї осені (квитки).

Вперше за 7,5 років існування The Hardkiss зіграють серію акустичних концертів, які відбудуться у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі та Миколаєві.

"Це саме та світла сторона The Hardkiss. Не космічна "Залізна ластівка", а жива та земна птаха. Це саме те перевтілення, на яке так давно чекали від The Hardkiss. Головні хіти гурту пролунають в несподіваних аранжуваннях в акустиці завдяки класичним та народним інструментам", - розповідає фронтвумен групи Юлія Саніна

Постановниками шоу вже традиційно для The Hardkiss стануть Марія Григоращенко, Наталія Лисенкова та Наталія Ровенська — саме вони створили неймовірний номер Pink на останній церемонії премії Brit Awards у Лондоні та концерт The Hardkiss "Залізна ластівка", який за версією Національної музичної премії YUNA став найкращим концертним-шоу 2018-го в Україні.

"Це найкрасивіша осінь, яку я так люблю, жіноча лірика та рок-балади", — описує настрій концертів Юлія Саніна.

The Hardkiss зіграють великий акустичний концерт у Києві

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