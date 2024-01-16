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Тарас Чубай дасть концерт у Львові попри спекуляції та аферистів: що відомо

Тарас Чубай (фото: facebook.com/TarasChubai)
 

22.01.2024

 

Легендарний український рок-музикант, лідер гурту "Плач Єремії" Тарас Чубай 22 січня дасть великий концерт у Львові, де заспіває улюблені та найкращі хіти з зі свого репертуару, серед яких "Вона", "Коли до губ твоїх...", "Ти втретє цього літа зацвітеш" та безліч інших.

 

Зауважимо, що концерт Чубая у Львівській національній опері мав відбутися 1 січня.

Втім напередодні події її попередній організатор Тарас Доненко зник напередодні свят з майже усіма коштами, отриманими з продажу квитків на концерти, що унеможливило оплату оренди концертних залів, апаратури та персоналу.

Але придбані на той захід квитки будуть дійсні 22 січня.

 

"Для нас справа честі допомогти нашим артистам та глядачам, котрі стали жертвами  аферистів, що спекулюють на війні. Тож не пропустіть найочікуваніший музичний захід сезону та долучайтеся до вечора, наповненого яскравими емоціями та неперевершеним звучанням!" - запрошують організатори VINIL Concert Agency.

Додамо, що спеціальним гостем вечора стане Львівська національна академічна чоловіча хорова капела "Дударик".

Квитки на концерт Чубая у Львівській національній опері, який розпочнеться о 19:30, доступні за посиланням.

 

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