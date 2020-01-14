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Свинг, джайв, рок-н-ролл: в Киеве состоится единственный концерт свинг-оркестра №1 в Европе

Lite » Афиша 14.01.2020 - 17:24
Ray Collins’ Hot-Club
Ray Collins’ Hot-Club

01.02.2020

Лучший свинг-оркестр Европы – Ray Collins’ Hot-Club – 1 февраля вновь сыграет в Киеве. В рамках мировой премьеры музыканты презентуют украинским меломанам новый альбом "When night comes to Berlin" (билеты).

Их концерты как машина времени! Уникальный оркестр воспроизводит в выступлениях эстетику биг-бэндов 30-х и музыку 40х-50х. Вживую звучит удивительный синтез - свинг, неосвинг, джамп-блюз, джайв и рок-н-ролл.

За 20 лет творчества музыканты объехали с концертами весь мир и покорили США, родину эталонных свинговых биг-бэндов Дюка Эллингтона, Флетчера Хендерсона, Гленна Миллера, Каунта Бейси, Бенни Гудмена.

С 2005 года музыка Ray Collins’ Hot-Club звучит в кино. Их песня "Barefoot" стала саундтреком к одноименному фильму "Босиком" известного немецкого режиссера Тиля Швайгера ("Достучаться до небес", "Бесславные ублюдки").

Первый альбом "Shaking That Boogie" (2001) вывел оркестр в топ свинговых коллективов мира. Сейчас они - хедлайнеры мировых свинг-, джаз - и рокабилли-фестивалей. Для ценителей аутентичности и лампового звучания у Ray Collins’ Hot-Club есть приятный сюрприз. Их новый альбом "When night comes to Berlin" традиционно вышел на виниле. Эти пластинки музыканты привезут на концерт в Киеве.

Выступления свинг-оркестра Ray Collins' Hot-Club - это музыкальное шоу, энергии которого невозможно сопротивляться. Каждый гость погружается в эру биг-бэндов и бурную культуру Америки 50-х. С первыми ударами ритм-секции танцплощадка взрывается.

Ray Collins Hot Club Barefoot

1 февраля с свинг-оркестром сыграют главные рок-н-рольщики Киева – группа Руки'в Брюки. Они исполняют зажигательный микс музыки 50-х: ритм-н-блюз, свинг, кантри, аутентичный рокабилли.

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