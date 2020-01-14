ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Свінг, джайв, рок-н-рол: у Києві відбудеться єдиний концерт свінг-оркестру №1 в Європі

Lite » Афиша 14.01.2020 - 17:24
Ray Collins’ Hot-Club
Ray Collins’ Hot-Club

01.02.2020

Кращий свінг-оркестр Європи – Ray Collins’ Hot-Club – 1 лютого знову зіграє в Києві. В рамках світової прем’єри музиканти презентують українським меломанам новий альбом "When night comes to Berlin" (квитки).

Їхні концерти як машина часу! Унікальний оркестр відтворює у виступах естетику біг-бендів 30-х та музику 40х-50х. Наживо лунає дивовижний синтез – свінг, неосвінг, джамп-блюз, джайв та рок-н-рол.

За 20 років творчості музиканти об’їхали з концертами весь світ та підкорили США, батьківщину еталонних свінгових біг-бендів Дюка Еллінгтона, Флетчера Хендерсона, Гленна Міллера, Каунта Бейсі, Бенні Гудмена.

З 2005 року музика Ray Collins’ Hot-Club лунає в кіно. Їхня пісня "Barefoot" стала саундтреком до однойменного фільму "Босоніж" знаного німецького режисера Тіля Швайгера ("Достукатись до небес", "Безславні виродки").

Перший альбом "Shaking That Boogie" (2001) вивів оркестр в топ свінгових колективів світу. Нині вони - хедлайнери світових свінг-, джаз- та рокабілі-фестивалів. Для поціновувачів автентики та лампового звучання Ray Collins’ Hot-Club мають приємний сюрприз. Їхній новий альбом "When night comes to Berlin" традиційно вийшов на вінілі. Ці платівки музиканти привезуть на концерт в Києві.

Виступи свінг-оркестру Ray Collins’ Hot-Club – це музичне шоу, енергії якого неможливо чинити опір. Кожен гість занурюється у еру біг-бендів та бурхливу культуру Америки 50-х. З першими ударами ритм-секції танцмайданчик вибухає.

Ray Collins Hot Club Barefoot

1-го лютого з свінг-оркестром зіграють головні рокенрольники Києва – гурт Руки’в Брюки. Вони виконують запальний мікс музики 50-х: ритм-н-блюз, свінг, кантрі, автентичний рокабілі.

Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся