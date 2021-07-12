Stoned Jesus сыграют полную акустическую программу в Киеве
Фото: Stoned Jesus сыграют полную акустическую программу в Киеве (instagram.com/stonedjesusband)
01.09.2021
Прошлый год был долгим для нас всех, но группа Stoned Jesus провел его с пользой - именно тогда ребята наконец собрались с мыслями и создали свою первую акустическую программу.
Коллектив отыграл первую акустику и рамках концерта в Октябрьском дворце, но этого было мало и музыкантам, и зрителям.
Вдохновившись предыдущим успехом, родители громкого прогстоунера Stoned Jesus доработали свой материал и готовы представить полностью акустический концерт большей аудитории.
Поэтому, готовимся слушать редкие треки группы, каверы и другие сюрпризы на концерте 1 сентября на террасе D12 (билеты).