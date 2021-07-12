ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Stoned Jesus сыграют полную акустическую программу в Киеве

Новина українською → Понедельник 12 июля 2021 15:05
Stoned Jesus сыграют полную акустическую программу в Киеве Фото: Stoned Jesus сыграют полную акустическую программу в Киеве (instagram.com/stonedjesusband)

01.09.2021

Прошлый год был долгим для нас всех, но группа Stoned Jesus провел его с пользой - именно тогда ребята наконец собрались с мыслями и создали свою первую акустическую программу.

Коллектив отыграл первую акустику и рамках концерта в Октябрьском дворце, но этого было мало и музыкантам, и зрителям.


Вдохновившись предыдущим успехом, родители громкого прогстоунера Stoned Jesus доработали свой материал и готовы представить полностью акустический концерт большей аудитории.

Поэтому, готовимся слушать редкие треки группы, каверы и другие сюрпризы на концерте 1 сентября на террасе D12 (билеты).

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Концерты
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Карпатах посредине лета выпал снег (видео)
В Карпатах посредине лета выпал снег (видео)