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Stoned Jesus зіграють повну акустичну програму в Києві

Новость на русском → Понеділок 12 липня 2021 15:05
Stoned Jesus зіграють повну акустичну програму в Києві Фото: Stoned Jesus зіграють повну акустичну програму в Києві (instagram.com/stonedjesusband)

01.09.2021

Минулий рік був довгим для нас усіх, але гурт Stoned Jesus провів його з користю - саме тоді хлопці нарешті зібралися з думками і створили свою першу акустичну програму.

Колектив відіграв першу акустику і рамках концерту в Жовтневому палаці, але цього було мало і музикантам, і глядачам.


Надихнувшись попереднім успіхом, батьки гучного прогстоунера Stoned Jesus допрацювали свій матеріал і готові представити повністю акустичний концерт більшій аудиторії.

Тож, готуємося слухати рідкісні треки гурту, кавери та інші сюрпризи на концерті 1 вересня на терасі D12 (квитки).

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