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Сергей Притула. Юмор-шоу "Вар'яти"

 

19.12.2019

Новые персонажи и роли, характеры и эпизоды и, конечно, неизменно искрометные истории от Сергея Притулы – все это ожидает зрителей во время 2-х часовой программы “Вар’яти-шоу” 19 декабря (билеты)

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Главное признание артиста – полные залы. Вместе со зрителями “Вар’яти-шоу” создают новую историю украинского юмора. И часто случается так, что именно на концертах, благодаря зрителям рождаются новые шутки.

У артистов есть свои традиции, одна из которых – выступать в Киеве дважды в году: в мае, ко Дню рождения шоу и в конце года, как демонстрация всего, что было создано за год. На этот раз приглашаем погрузиться в праздничную новогоднюю атмосферу вместе с “Вар’яти-шоу”.

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