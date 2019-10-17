ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сергей Притула. Юмор-шоу "Вар'яти"

Lite » Афиша 17.10.2019 - 13:30
Сергей Притула і "Вар'яти"
Сергей Притула і "Вар'яти"

19.12.2019

Новые персонажи и роли, характеры и эпизоды и, конечно, неизменно искрометные истории от Сергея Притулы – все это ожидает зрителей во время 2-х часовой программы “Вар’яти-шоу” 19 декабря (билеты)

Главное признание артиста – полные залы. Вместе со зрителями “Вар’яти-шоу” создают новую историю украинского юмора. И часто случается так, что именно на концертах, благодаря зрителям рождаются новые шутки.

У артистов есть свои традиции, одна из которых – выступать в Киеве дважды в году: в мае, ко Дню рождения шоу и в конце года, как демонстрация всего, что было создано за год. На этот раз приглашаем погрузиться в праздничную новогоднюю атмосферу вместе с “Вар’яти-шоу”.

Сергей Притула. Юмор-шоу &quot;Вар'яти&quot;

Афиша

Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь