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Сергій Притула. Гумор-шоу "Вар'яти"

Lite » Афиша 17.10.2019 - 13:30
Сергій Притула і "Вар'яти"
Сергій Притула і "Вар'яти"

19.12.2019

Нові персонажі та ролі, характери й епізоди і, звичайно, незмінно іскрометні історії від Сергія Притули – на глядачів чекає 2-годинна програма від “Вар’яти-шоу” 19 грудня (квитки)

Найвище визнання роботи артиста – повні зали. Разом з глядачами “Вар’яти” створюють нову історію україномовного гумору. І трапляється, що саме на концертах, завдяки глядачам, народжуються нові жарти.

І в хлопців є певні традиції, одна з яких – виступати у Києві двічі на рік: у травні, до Дня народження шоу, та наприкінці року, демонструючи найкраще, що створили за рік. То ж поринемо у святкову новорічну атмосферу разом з “Вар’яти-шоу”.

Сергій Притула. Гумор-шоу &quot;Вар'яти&quot;

Афіша

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