UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Саша Чемеров даст особенный концерт на крыше

 

04.08.2021

4 августа в свой день рождения украинский рок-музыкант, композитор, фронтмен и основатель легендарной группы Димна Суміш и The Gitas Саша Чемеров сделает подарок своим слушателям.

В этот вечер на крыше киевского ЦУМа вместе с бэндом он сыграет эксклюзивную акустическую программу, в которую войдут новые и любимые песни, а также композиции из репертуара Димної Суміші и The Gitas

Это будет крутой опыт. Не упустите шанс насладиться любимыми песнями в акустическом звучании над городом на высоте птичьего полета.

Билеты на выступление Чемерова можно приобрести по ссылке. Обратите внимание, что количество входных тикетов ограничено.

Читайте РБК-Украина в Google News