Саша Чемеров даст особенный концерт на крыше

04.08.2021

4 августа в свой день рождения украинский рок-музыкант, композитор, фронтмен и основатель легендарной группы Димна Суміш и The Gitas Саша Чемеров сделает подарок своим слушателям.

В этот вечер на крыше киевского ЦУМа вместе с бэндом он сыграет эксклюзивную акустическую программу, в которую войдут новые и любимые песни, а также композиции из репертуара Димної Суміші и The Gitas

Это будет крутой опыт. Не упустите шанс насладиться любимыми песнями в акустическом звучании над городом на высоте птичьего полета.

Билеты на выступление Чемерова можно приобрести по ссылке. Обратите внимание, что количество входных тикетов ограничено.