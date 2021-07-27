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Саша Чемеров дасть особливий концерт на даху

Новость на русском → Вівторок 27 липня 2021 15:44
Саша Чемеров дасть особливий концерт на даху Саша Чемеров (фото: прес-служба артиста)

04.08.2021

4 серпня у свій день народження український рок-музикант, композитор, фронтмен та засновник легендарного гурту Димна Суміш та The Gitas Саша Чемеров зробить подарунок своїм слухачам.

У цей вечір на даху київського ЦУМу разом з бендом він зіграє ексклюзивну акустичну програму, до якої увійдуть нові та улюблені пісні, а також композиції з репертуару Димної Суміші та The Gitas

Це буде крутий досвід. Не проґавте шанс насолодитися улюбленими піснями у акустичному звучанні над містом на висоті пташиного польоту.

Квитки на виступ Чемерова можна придбати за посиланням. Зверніть увагу, що кількість вхідних тікетів обмежена.

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