Ротару, Попович та інші зірки виступлять у Києві на концерті пам’яті відомої співачки: що відомо

03.11.2024

3 листопада о 17:00 у Національному палаці мистецтв "Україна" відбудеться концерт пам‘яті заслуженої артистки естрадного мистецтва України Наталії Романенко з програмою "Я продовжую жити…".

Це буде вечір теплих спогадів, авторської поезії та пісні співачки, яка понад усе любила цей світ та хотіла дарувати йому свій талант, але, на жаль, передчасно покинула його.

"Людина живе доти, доки живе пам’ять про неї! Згадати українську співачку запрошені її наставники, колеги, друзі, які виконають пісні свого репертуару та подарують незабутню зустріч, залишать добру згадку і світлу пам‘ять про Наталію!" - кажуть організатори з Clever Production.

Наталія Романенко (фото: facebook.com/Наталья Романенко)

Слухачі поринуть у світ музики і поезії відомих українських авторів: Олександра Злотника, Олександра Вратарьова, авторської поезії і пісні Романенко у її виконанні, що транслюватимуться на великому екрані. З-поміж багатьох, знані та улюблені "Зозуленька", "Вишиванка-Україна", "Жіноче коло", "Україна", "Перемогла", "Люстерко", "Гуляємо усі" та інші.

У концерті "Я продовжую жити…", квитки на який можна купити за цим посиланням, співатимуть: Іван Попович, Наталя Бучинська, Ауріка Ротару, Анатолій Гнатюк, Петро Чорний, Михайло Грицкан, Ярослав Гавюк і Ганна Мудра.

Афіша концерту "Я продовжую жити…"

Хто така Наталія Романенко

Наталія Романенко - заслужена артистка естрадного мистецтва України. Вона здобула популярність завдяки своїм виступам у жанрі естрадної музики, де поєднувала традиційні українські мотиви з сучасними музичними стилями.

Наталія Романенко (фото: facebook.com/Наталья Романенко)

Романенко активно виступала на концертах у різних куточках країни, брала участь у фестивалях і різноманітних культурних заходах, популяризуючи українську музику.

Її творчість відзначалася емоційністю та глибиною, що дозволяло їй знайти відгук у серцях багатьох слухачів.

Романенко померла 2 листопада 2022 року. У виконавиці залишилося двоє дітей та чоловік.

Наталія Романенко (фото: facebook.com/Наталья Романенко)