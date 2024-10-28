ua en ru
Пн, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ротару, Попович та інші зірки виступлять у Києві на концерті пам’яті відомої співачки: що відомо

Новость на русском → Понеділок 28 жовтня 2024 10:04
Ротару, Попович та інші зірки виступлять у Києві на концерті пам’яті відомої співачки: що відомо Наталія Романенко (фото: facebook.com/Наталья Романенко)

03.11.2024

3 листопада о 17:00 у Національному палаці мистецтв "Україна" відбудеться концерт пам‘яті заслуженої артистки естрадного мистецтва України Наталії Романенко з програмою "Я продовжую жити…".

Це буде вечір теплих спогадів, авторської поезії та пісні співачки, яка понад усе любила цей світ та хотіла дарувати йому свій талант, але, на жаль, передчасно покинула його.

"Людина живе доти, доки живе пам’ять про неї! Згадати українську співачку запрошені її наставники, колеги, друзі, які виконають пісні свого репертуару та подарують незабутню зустріч, залишать добру згадку і світлу пам‘ять про Наталію!" - кажуть організатори з Clever Production.

Ротару, Попович та інші зірки виступлять у Києві на концерті пам’яті відомої співачки: що відомо

Наталія Романенко (фото: facebook.com/Наталья Романенко)

Слухачі поринуть у світ музики і поезії відомих українських авторів: Олександра Злотника, Олександра Вратарьова, авторської поезії і пісні Романенко у її виконанні, що транслюватимуться на великому екрані. З-поміж багатьох, знані та улюблені "Зозуленька", "Вишиванка-Україна", "Жіноче коло", "Україна", "Перемогла", "Люстерко", "Гуляємо усі" та інші.

У концерті "Я продовжую жити…", квитки на який можна купити за цим посиланням, співатимуть: Іван Попович, Наталя Бучинська, Ауріка Ротару, Анатолій Гнатюк, Петро Чорний, Михайло Грицкан, Ярослав Гавюк і Ганна Мудра.

Ротару, Попович та інші зірки виступлять у Києві на концерті пам’яті відомої співачки: що відомо

Афіша концерту "Я продовжую жити…"

Хто така Наталія Романенко

Наталія Романенко - заслужена артистка естрадного мистецтва України. Вона здобула популярність завдяки своїм виступам у жанрі естрадної музики, де поєднувала традиційні українські мотиви з сучасними музичними стилями.

Ротару, Попович та інші зірки виступлять у Києві на концерті пам’яті відомої співачки: що відомо

Наталія Романенко (фото: facebook.com/Наталья Романенко)

Романенко активно виступала на концертах у різних куточках країни, брала участь у фестивалях і різноманітних культурних заходах, популяризуючи українську музику.

Її творчість відзначалася емоційністю та глибиною, що дозволяло їй знайти відгук у серцях багатьох слухачів.

Романенко померла 2 листопада 2022 року. У виконавиці залишилося двоє дітей та чоловік.

Ротару, Попович та інші зірки виступлять у Києві на концерті пам’яті відомої співачки: що відомо

Наталія Романенко (фото: facebook.com/Наталья Романенко)

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Концерты Концерти Музика Новини шоу-бізнесу
STYLER
Це ще не кінець: 4 хитрощі, які врятують стосунки, навіть якщо ви вже подали на розлучення
Це ще не кінець: 4 хитрощі, які врятують стосунки, навіть якщо ви вже подали на розлучення