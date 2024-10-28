Ротару, Попович и другие звезды выступят в Киеве на концерте памяти известной певицы: что известно

03.11.2024

3 ноября в 17.00 в Национальном дворце искусств "Украина" состоится концерт памяти заслуженной артистки эстрадного искусства Украины Наталии Романенко с программой "Я продовжую жити…".

Это будет вечер теплых воспоминаний, авторской поэзии и песни певицы, которая больше всего любила этот мир и хотела дарить ему свой талант, но, к сожалению, преждевременно покинула его.

"Человек живет, пока живет память о нем! Вспомнить украинскую певицу приглашены ее наставники, коллеги, друзья, которые исполнят песни своего репертуара и подарят незабываемую встречу, оставят хорошее упоминание и светлую память о Наталье!" - говорят организаторы из Clever Production.

Наталья Романенко (фото: facebook.com/Наталья Романенко)

Слушатели погрузятся в мир музыки и поэзии известных украинских авторов: Александра Злотника, Александра Вратарева, авторской поэзии и песни Романенко в ее исполнении, которые будут транслироваться на большом экране. Среди многих, известные и любимые "Зозуленька", "Вишиванка-Україна", "Жіноче коло", "Україна", "Перемогла", "Люстерко", "Гуляємо усі" и другие.

В концерте "Я продовжую жити…", билеты на который можно купить по этой ссылке, будут петь: Иван Попович, Наталья Бучинская, Аурика Ротару, Анатолий Гнатюк, Петр Черный, Михаил Грицкан, Ярослав Гавюк и Анна Мудра.

Афіша концерту "Я продовжую жити…"

Кто такая Наталья Романенко

Наталья Романенко - заслуженная артистка эстрадного искусства Украины. Она приобрела популярность благодаря своим выступлениям в жанре эстрадной музыки, где сочетала традиционные украинские мотивы с современными музыкальными стилями.

Наталья Романенко (фото: facebook.com/Наталья Романенко)

Романенко активно выступала на концертах в разных уголках страны, принимала участие в фестивалях и разных культурных мероприятиях, популяризируя украинскую музыку.

Ее творчество отличалось эмоциональностью и глубиной, что позволяло ей найти отклик в сердцах многих слушателей.

Романенко умерла 2 ноября 2022 года. У исполнительницы остались двое детей и муж.

Наталья Романенко (фото: facebook.com/Наталья Романенко)