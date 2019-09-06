"Різдвяна історія з Тіною Кароль": певица даст праздничные концерты в Киеве

Тина Кароль (пресс-служба)

22.12.2019-24.12.2019

Совместно с телеканалом 1+1 и проектом "Здійсни мрію" Тина Кароль приглашает всех своих поклонников встретить Новый год и Рождество на больших праздничных галаконцертах, которые пройдут 22 декабря (16-00 и 20-00), 23 и 24 декабря в столичном Дворце спорта.

Участниками впечатляющего действа на сцене станут выдающиеся персоналии, которые поразили своими историями и достижениями в уходящем году. Артисты, спортсмены, политики, общественные деятели и талантливые дети - Тина Кароль соберет лучших из лучших для празднования "главной елки страны".

"Різдвяна історія з Тіною Кароль" - это мультижанровое шоу, которое объединяет музыку, культуру и социальную миссию. На концертах певица вместе с чувственным проектом "Здійсни мрію" воплотит в жизнь большие мечты маленьких детей, чтобы подарить им радость и надежду. Не оставит Тина без внимания и зрителей в зале, ведь прямо во время концерта будут разыграны ценные новогодние подарки среди тех, кто пришел на это шоу!"

"Проектом "Різдвяна історія" я хочу объединить нас праздником украинской музыки, наградить общественным вниманием и признанием настоящих героев этого года, возродить традиции колядок, получить удовольствие от новогоднего праздника в кругу друзей, своей семьи и своих кумиров! Ведь пока живы традиции - живая страна", - говорит Тина Кароль.

Телеканал 1+1 покажет телеверсию галаконцерта "Різдвяна історія з Тіною Кароль" на рождественские праздники.

"Для нас одновременно почетно и ответственно создать вместе с Тиной Кароль продолжение «Рождественской истории» на сцене Дворца спорта. Зрителей ждет потрясающее семейное шоу, где звезды поделятся с вами своими сокровенными новогодними мечтами. Режиссер-постановщиками концерта и телеверсии станут Наталья Ровенская, Наталья Лысенкова и Мария Григоращенко. Снимать шоу мы планируем на более 15 камер! Это буду душевный рождественский концерт, который станет традицией", - говорит Владимир Завадюк, руководитель управления Big entertainment shows 1+1 Production.