Різдво, доброта і віра в ЗСУ. 5 причин відвідати концерт Піккардійської Терції

15.12.2023-14.01.2024

Піккардійська Терція вирушає у традиційний всеукраїнський "Різдвяний тур". У концертному графіку знаменитої української вокальної формації - 15 міст України.

"Наші зимові концерти - уже добра традиція. Щороку у період Різдвяно-Новорічних свят стараємося подарувати українцям святковий настрій. Народження Христа вселяє надію. Віримо, що і з допомогою Бога, і з щоденними подвигами наших Збройних Сил ми, врешті, переможемо ворога", - коментує художній керівник вокальної формації Володимир Якимець.

5 причин сходити на концерт Піккардійської Терції

Підтримка Збройних Сил України. Концерти Піккардійської Терції приурочені до святкового періоду, а також відбуваються у підтримку ЗСУ. Це робить виступи не лише розважальними, але й благодійними, надаючи слухачам можливість сприяти патріотичним і благодійним ініціативам. Об'єднання України піснею. Пікардійська Терція вважається колективом, який піснею об'єднує Україну. Гастролі формації в різних містах країни сприяють популяризації акустичного мистецтва та розширенню світогляду. Різноманітний репертуар. Окрім своїх хітів, Пікардійська Терція заспіває різдвяні пісні та колядки, роблячи концерти особливими й казковими. Сюрпризи. Володимир Якимець, обіцяє не лише виконання улюблених різними поколіннями українців композицій, але й прем'єри. Різдво з цілим світом. Так як цього року Україна святкує Різдво 25 грудня - коли й всі цивілізовані християни - то артисти вирішили заколядувати різними мовами.

Графік концертів

15.12 - Луцьк (Драмтеатр)

16.12 - Тернопіль (ПК "Березіль")

17.12 - Чернівці (Філармонія)

18.12 - Кам‘янець-Подільський (Міський будинок культури)

19.12 - Хмельницький (Філармонія)

20.12 - Івано-Франківськ (Драмтеатр)

21.12 - Рівне (Драмтеатр)

22.12 - Київ (МЦКМ "Жовтневий")

23.12 - Вінниця (Драмтеатр)

08.01 - Львів (Театр Заньковецької)

10.01 - Одеса (Український театр)

11.01 - Біла Церква (ПК "Росава")

12.01 - Чернігів (Палац культури)

13.01 - Звягель (Палац культури)

14.01 - Житомир (Драмтеатр)

Квитки на концерти доступні на сайті Concert.ua за посиланням.