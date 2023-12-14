Рождество, доброта и вера в ВСУ. 5 причин посетить концерт Піккардійської Терції

15.12.2023-14.01.2024

Піккардійська Терція отправляется в традиционный всеукраинский "Рождественский тур". В концертном графике знаменитой украинской вокальной формации - 15 городов Украины.

"Наши зимние концерты - уже добрая традиция. Каждый год в период Рождественско-Новогодних праздников стараемся подарить украинцам праздничное настроение. Рождение Христа вселяет надежду. Верим, что и с помощью Бога, и с ежедневными подвигами наших Вооруженных Сил мы, наконец, победим врага", - комментирует художественный руководитель вокальной формации Владимир Якимец.

Поддержка Вооруженных сил Украины. Концерты Піккардійської Терції приурочены к праздничному периоду, а также проходят в поддержку ВСУ. Это делает выступления не только развлекательными, но и благотворительными, предоставляя слушателям возможность содействовать патриотическим и благотворительным инициативам.

Объединение Украины песней. Пікардійська Терція считается коллективом, который песней объединяет Украину. Гастроли формации в разных городах страны способствуют популяризации акустического искусства и расширению мировоззрения.

Разнообразный репертуар. Кроме своих хитов, Пікардійська Терція споет рождественские песни и колядки, делая концерты особыми и сказочными.

Сюрпризы. Владимир Якимец, обещает не только исполнение любимых разными поколениями украинцев композиций, но и премьеры.