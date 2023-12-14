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Рождество, доброта и вера в ВСУ. 5 причин посетить концерт Піккардійської Терції

Новина українською → Четверг 14 декабря 2023 20:14
Рождество, доброта и вера в ВСУ. 5 причин посетить концерт Піккардійської Терції Піккардійська Терція отправляется в "Рождественский тур"

15.12.2023-14.01.2024

Піккардійська Терція отправляется в традиционный всеукраинский "Рождественский тур". В концертном графике знаменитой украинской вокальной формации - 15 городов Украины.

"Наши зимние концерты - уже добрая традиция. Каждый год в период Рождественско-Новогодних праздников стараемся подарить украинцам праздничное настроение. Рождение Христа вселяет надежду. Верим, что и с помощью Бога, и с ежедневными подвигами наших Вооруженных Сил мы, наконец, победим врага", - комментирует художественный руководитель вокальной формации Владимир Якимец.

5 причин сходить на концерт Піккардійської Терції

  1. Поддержка Вооруженных сил Украины. Концерты Піккардійської Терції приурочены к праздничному периоду, а также проходят в поддержку ВСУ. Это делает выступления не только развлекательными, но и благотворительными, предоставляя слушателям возможность содействовать патриотическим и благотворительным инициативам.

  2. Объединение Украины песней. Пікардійська Терція считается коллективом, который песней объединяет Украину. Гастроли формации в разных городах страны способствуют популяризации акустического искусства и расширению мировоззрения.

  3. Разнообразный репертуар. Кроме своих хитов, Пікардійська Терція споет рождественские песни и колядки, делая концерты особыми и сказочными.

  4. Сюрпризы. Владимир Якимец, обещает не только исполнение любимых разными поколениями украинцев композиций, но и премьеры.

  5. Рождество с целым миром. Так как в этом году Украина празднует Рождество 25 декабря - когда и все цивилизованные христиане - артисты решили заколядовать на разных языках.

График концертов

15.12 - Луцк (Драмтеатр)

16.12 - Тернополь (ПК "Березиль")

17.12 - Черновцы (Филармония)

18.12 - Каменец-Подольский (Городской дом культуры)

19.12 - Хмельницкий (Филармония)

20.12 - Ивано-Франковск (Драмтеатр)

21.12 - Ровно (Драмтеатр)

22.12 - Киев (МЦКМ "Октябрьский")

23.12 - Винница (Драмтеатр)

08.01 - Львов (Театр Заньковецкой)

10.01 - Одесса (Украинский театр)

11.01 - Белая Церковь (ПК "Росава")

12.01 - Чернигов (Дворец культуры)

13.01 - Звягель (Дворец культуры)

14.01 - Житомир (Драмтеатр)

Билеты на концерты доступны на сайте Concert.ua по ссылке.

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