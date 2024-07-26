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Рідні Кузьми запрошують на концерт, присвячений його мамі: що відомо

Новость на русском → П'ятниця 26 липня 2024 10:55
Рідні Кузьми запрошують на концерт, присвячений його мамі: що відомо У Львові пройде концерт, присвячений мамі Андрія Кузьменка (фото: прес-служба гурту "Скрябін")

17.08.2024

17 серпня у Львові на території !FESTrepublic о 19:00 відбудеться концерт пам’яті легендарного Андрія Кузьменка.

Цьогоріч подія буде по-особливому щира та душевна, адже присвячена вона мамі Кузьми, яка завжди мріяла, щоб концерти "Шампанські очі" до дня народження її сина проводилися щороку. Сама Ольга Михайлівна, на жаль, померла 23 вересня 2023-го...

Цьогоріч організаторами концерту стануть батько та рідні Кузьми, разом з VINIL concert agency. На сцені для усіх виступить естрадно-симфонічний оркестр Театру Заньковецької під керівництвом Богдана Мочурада, з яким неодноразово Кузьма співпрацював, а також зіркові гості, які представлять свої яскраві інтерпретації легендарних пісень "Скрябіна".

Додамо, що концерт "Шампанські очі" вже став традиційним та невід’ємним для Львова. Цього року він відбудеться вже вчетверте. Квитки на нього можна придбати за посиланням.

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